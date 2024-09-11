İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 ilde Siberağ operasyonu

Güvenlik güçlerimiz, suçla mücadeledeki kararlılığını sürdürmeye devam ediyor.İçişleri Bakanlığı, Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen geniş kapsamlı Siberağ-6 operasyonları çerçevesinde futbol ve diğer spor müsabakalarında “Yasa Dışı Bahis” ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına karışan 74 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Bu operasyon, suçla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bir kez daha kanıtladı.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında “Yasa Dışı Bahis” ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-6” operasyonlarında; hesaplarında3 Milyar 177 Milyon 207 Bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen74 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecekEmniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri ve Diyarbakır merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Örgüt Kurma suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-6” operasyonlarında;- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda Elebaşılığını B.İ.'nin yaptığı tespit edilen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin;- Başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı,- Temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 Milyar 177 Milyon 207 Bin TL işlem hacmi bulunduğu,- Suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak parayı akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı.- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarsonucu düzenlenen operasyonlarda;- 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.- Operasyonlar sonucu:- 1 adet otomobil ile- Çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle