Ali Yerlikaya'dan açıklamalar

Ali Yerlikaya'nın X hesabı üzerinde paylaşımı:21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında Narin kızımız ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden 1️⃣5️⃣ ayrı etikette 4️⃣ milyon 7️⃣6️⃣1️⃣ bin 4️⃣2️⃣0️⃣ tweet atıldı.❌Bu paylaşımlarda bulunan1️⃣ milyon 3️⃣0️⃣2️⃣ bin 2️⃣0️⃣9️⃣ hesabın% 38,3’ü yani 4️⃣9️⃣8️⃣ bin 7️⃣1️⃣3️⃣’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi.❌Bu içeriklerin %76’sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi.Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ediyoruz.Unutulmasın ki; Milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir.İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz.Narin kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.