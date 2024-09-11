Osman Gökçek'ten Ali Mahir Başarır ve İmamoğlu'na sert tepki! 'Terörist Öcalan’ın askerleri kartondan Atatürkçü CHP’lilere ayar veriyor'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.Gökçek, terör örgütü PKK'nın basın ayağı olan Medya Haber'de yayınlanan gönderiyi paylaştı. Gönderide ''Bugün eşit temsiliyeti CHP tartışılıyorsa, yarın CHP'de eş başkanlık sisteminin, belediyelerde de eş başkanlık sistemini adım adım tartışmak durumunda kalacaklar. Giderek demokratik siyaset, özgürlük mücadelesi gerçekten herkesi değiştiriyor. Herkes kendi çıkarı temelinde ele alıyor ama ciddi bir değişim de yaratıyor. ' ifadelerini kullanılmıştı.Osman Gökçek bu duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından Ali Mahir Başarır ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Terörist Öcalan'ın askerleri kartondan Atatürkçü CHP'lilere ayar veriyor. Her konuda konuşan Ali Mahir nerde? Eşbaşkan İmamoğlu niye sesin çıkmıyor? Dilinizi mi yuttunuz? Mecliste bunları yüzünüze söyleyince yine kürsüye koşup beni susturmaya çalışmayın.' ifadelerini kullandı.