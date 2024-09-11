İzmir'i sağanak vurdu: Menderes'te yol çöktü bazı ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de sağanak etkili oldu. Birçok ilçede şiddetli yağış sonrası ev ve iş yerlerini su bastı. Kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış Menderes'te faciaya neden oldu, yolun bir bölümü çöktü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası İzmir'de gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.Sağanak nedeniyle arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Bazı araçların suya gömüldüğü görüldü.Gün aydınlanmadan başlayan şiddetli yağış Menderes ilçesinde faciaya neden oldu.Maydonoz Koyu'nda etkili olan yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Araçların suya gömüldüğü görüldü.Sürücüler zor anlar yaşadıKonak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı. Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesi çevresindeki su birikintileri sürücülere zorluk yaşattı.Seferihisar'da istinat duvarı çöktü: Bina tahliye edildiİzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.