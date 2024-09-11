Mıknatısa yapıştı! Gittiği aile pikniğinden 'zengin' olarak döndü

Kavak'ta yaşayan Şaban Uzunoğlu, hafta sonu ailesiyle birlikte gittiği piknikte derenin içinde bir taş fark etti. İlk başlarda ne olduğunu bilmediği cismi bulduğunda heyecanlanan Uzunoğlu, taşı ailesine ve çevredeki vatandaşlara gösterdi.Bulduğu cismin göktaşı olduğunu arabasında bulundurduğu mıknatıs sayesinde anladığını iddia eden Uzunoğlu, daha emin olabilmek için taşın fotoğraflarını çekip arama motorunda arattığında ise, bunun bir göktaşı olduğunu gördüğünü iddia etti.Meraklısı olursa 1,5 kilo ağırlığındaki göktaşı olduğunu iddia ettiği taşı Uzunoğlu, “İyi bir fiyat veren olursa satacağım” dedi.Hatay'da gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Saat 23.47 sıralarında Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde gökyüzünde parlayan cisim görüntülendi. Samandağ ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarına bakan vatandaşlar, gökyüzünde süzülen parlak cismin kayıtlara yansıdığını fark etti. Kayıtlarda; meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlamayla görüldüğü fark edildi.