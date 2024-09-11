İslam Memiş uyardı! Gram altın için iki rakam verdi

Bugün saat 15:30'da ABD'de kritik enflasyon verisi açıklanacak. Verinin ardından piyasalarda sert dalgalanmalar olabileceği uyarısı yapılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kritik verinin olası etkilerini değerlendirerek yatırım araçlarına yönelik uyarılarda bulundu.Memiş, 'ABD'den enflasyon verisi bekleniyor. Öğleden sonra fiyatlarda bir kırılma olması bekleniyor. Biz ajandamıza sadık bir şekilde bekliyoruz. Dolar karşısındaki varlıklarda düşüş bekliyoruz. Hafta sonunu güzel bir şekilde kapatmayı planlıyoruz' dedi.İslam Memiş, şöyle devam etti: Borsa İstanbul'da beklediğimiz 10 bin ve 10 bin 200 puan direnci kırılamıyor ama yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yeni bir haber akışıyla yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı güçlü.Dolar kurundaki yatay seyir devam ediyor. 34 lira seviyesi altındaki rakamlar alım fırsatı. Resmi kur, serbest piyasa kurlarına ayak uydurmaya devam edecek.Euro/TL kurunda da yatay seyir korunuyor.Altın ve gümüş fiyatlarını değerlendiren İslam Memiş şunları söyledi:'Ons altın 2500 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürse de düşüş beklentim geçerli. 2500'den çok da uzaklaşmak istemiyor. Ben yine 2420 dolarla alakalı beklentimi koruyorum. 2500 üzerinde satın alır mısın deseler ben beklemeye devam ederim. 2470 doları görürsem yüzde 70 alım yaparım.Gram altında 2800 altında bir kur var. 2810 liraya kadar yükseldi. 2750-2800 lira aralığını takip ediyoruz gram altında. Onsu takip ediyoruz gram altın yatırımı için. Gram altındaki negatif görünüm ons nedenli devam ediyor. Elinde altın bulunduranlara 'sakın' diyoruz. Sabırlı ol.Gümüşün ons fiyatında sert geri çekilme görmüştük, tekrar toparlandı. 28.50 direnci var. Yeni bir trend belirlenecek ABD verisinin ardından. Gümüş gramında ons nedenli ve dolar nedenli 31 lira üzeri var. Aşağıda 30 lira destek, yukarıda 32 lira seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanmaya devam edecektir.'