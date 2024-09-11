Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi

5 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak seçimlere sayılı günler kala, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, canlı yayında yüzleşti.Pensilvanya’nın Philadelphia kentinde gerçekleşen münazara, ABC televizyonu tarafından organize edilirken, tartışmayı David Muir ve Linsey Davis yönetti.Konuşmasında Trump'ın "başkanlığa uygunluğunu" sorgulayacağı öngörülen Harris, başkanlık yarışından çekilen ve bayrağı kendisine devreden ABD Başkanı Joe Biden'ın "Trump'ın yarattığı karmaşayı temizlemek zorunda kaldığını" söyledi.Biden'ın, Trump'ın geride bıraktığı yüksek işsizlik oranlarıyla ve 'demokrasiye yönelik saldırılarla' mücadele ettiğini dile getirdi.Harris, ekonomi ve yaşam maliyetleri konusunda endişeli olduklarını söyleyen Amerikalı ailelere yardım etmeyi planladığını vurguladı."Amerikan halkının hırsına, özlemine, hayallerine inanıyorum" diyen Harris, Trump'ın şirketlere vergi indirimi sağlama gibi önerilerine işaret etti ve ve bunların orta sınıf ailelere zarar vereceğini savundu.Trump ise Harris'in 'Marksist ideolojileri savunduğunu' söyledi. "O bir Marksist, herkes onun bir Marksist olduğunu biliyor. Babası ekonomi alanında Marksist bir profesör ve onu iyi eğitti" diyen Trump, daha önce de Kamala Harris’in radikal bir solcu olduğunu ve seçilmesi halinde ABD’nin 'tam manasıyla komünist bir ülke haline geleceğini' dile getirmişti.Florida eyaletinde hamileliğin 6. haftasından sonra kürtajın yasaklanmasını desteklediğini belirten Trump, Demokratların 'radikal' olduğunu belirtti.ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1973 yılında aldığı 'Roe v. Wade' olarak bilinen karar kadınlara hamileliklerini sonlandırma hakkı tanıyarak kürtajı tüm ülkede yasal hale getirmişti.Cumhuriyetçi eski başkan Trump'ın atadığı muhafazakar yargıçlar ise kürtaj hakkını anayasal bir hak olarak güvence altına alan Roe-Wade kararının bozulmasının önünü açmıştı."Bunu yaparak büyük bir hizmette bulundum." ifadelerini kullanan Trump, Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı Tim Walz'a kürtaj konusundaki duruşu nedeniyle yüklendi ve Walz'ın 'doğumdan sonra infazı' desteklediğini söyledi.Harris ise, "Donald Trump, kesinlikle bir kadına vücuduyla ne yapması gerektiğini söylememeli." ifadelerini kullandı.Demokratların adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Harris, eski başkan Donald Trump'ın tüm ithal ürünlere 20'ye kadar gümrük vergisi uygulama önerisinin gündelik yaşamı zorlaştıracağını dile getirdi.Harris, Trump'ın politikalarının orta sınıf ailelerin yıllık harcamalarında yaklaşık 4 bin dolarlık bir artışa sebep olacağını da belirtti. Harris, sözlerine şöyle devam etti:"(Trump'ın) Mitingleri sırasında Hannibal Lecter gibi kurgusal karakterlerden bahsettiğini göreceksiniz, yel değirmenlerinin kansere neden olduğundan bahsedecek ve ayrıca insanların sıkıntıdan mitingleri erken terk etmeye başladığını fark edeceksiniz. Trump'ın hakkında konuşmadığı tek şey sizsiniz. İhtiyaçlarınızdan, hayallerinizden ve arzularınızdan bahsettiğini asla duymayacaksınız."Trump, "Hapishanelerden ve akıl hastanelerinden çıkan milyonlarca insan ülkemize akın ediyor" ifadelerini kullandı.Trump, temmuz ayında düzenlenen suikasta ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Harris ve diğerlerinin kendisi hakkında tekrarladığı retorik nedeniyle kafasına kurşun yediğini" savundu.Eski başkan Trump, kendisinin yönetimde olması durumunda Rusya-Ukrayna savaşı ve Hamas saldırısının 'asla gerçekleşemeyeceğini' bir kez daha yineledi.Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderler karşısında 'zayıf' kaldığını söyleyen Trump, "İran, Donald Trump döneminde iflas etti. Şimdi İran'ın 300 milyar doları var çünkü benim uyguladığım tüm yaptırımları kaldırdılar." dedi.Programın Gazze ile ilgili bölümünde iki aday da İsrail'e net şekilde destek verirken Trump, İsrail'e koşulsuz destek silah desteği sağlayan Biden yönetiminin başkan yardımcısı olan Harris'i "İsrail'den nefret etmekle" suçladı.İsrail'e verdikleri desteğin devam edeceğini ima eden Harris, her şeyin 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla başladığını savundu.O gün yaşananları anlatan Harris, "O gün de bugün de İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söylüyorum. Ancak şu da bir gerçek ki aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok fazla masum Filistinli öldürüldü. Bu savaş sona ermeli, hemen sona ermeli." dedi.İsrail ile Hamas arasında bir ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Harris, bunun için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.Harris, bölgede barışçıl bir çözüm konusunda ise şunları söyledi:"İki devletli çözüm için bir yol çizmeliyiz, bu çözüm içerisinde İsrailliler için de Filistinliler için de güvenlik olmalı. Gazze'yi yeniden inşa edebileceğimiz, Filistinlilerin hak ettikleri gibi güvenlik, onur ve kendi geleceklerine karar verme imkanlarını olduğu iki devletli çözüm olmalı. Ancak bir konuda sizi temin ederim, İsrail'e her zaman kendini savunma imkanını vereceğim."Öte yandan Trump ise, "Esirleri Hamas'ın elinden nasıl kısa sürede kurtaracaksınız?" şeklindeki soruya, "Eğer ben başkan olsaydım bu (Gazze'deki savaş) hiç başlamazdı. Eğer ben başkan olsaydım Rusya asla Ukrayna'ya saldırmazdı." dedi.Harris'in İsrail'den nefret ettiğini savunan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada Harris'in Kongre'de olmadığını hatırlattı.Trump, "Eğer o başkan olursa İsrail 2 yıl içinde ortadan kalkar." iddiasını dile getirdi ve Harris'in aynı zamanda Arap halklarından ve Yahudilerden nefret ettiğini savundu.Biden yönetiminin İran'a 300 milyar dolar kaynak sağladığını ve Tahran'ın da bu paraları Hamas ve Hizbullah gibi örgütlere dağıttığını savunan Trump, "(Başkan olursam) Hızlı şekilde anlaşmayı sağlayacağım. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdireceğim. Hatta seçimleri kazanırsam başkan olmadan bile önce bunu yapacağım." şeklinde konuştu.Harris ise, "Dünya liderleri Donald Trump'a gülüyor" ifadelerini kullandı. Harris, şöyle devam etti:"ABD Başkan Yardımcısı olarak dünyayı dolaştım ve dünya liderleri Donald Trump'a gülüyor. Bazıları, sizinle çalışan askeri liderler de dahil olmak üzere sizin bir utanç kaynağı olduğunuzu söylüyor."Harris'in açıklamalarının ardından Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı överek karşılık verdi."Bakın, Viktor Orban 'En çok saygı duyulan, en çok korkulan kişinin Donald Trump olduğunu' söyledi." diyen Trump, 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerini kazandığı iddiasını da tekrarladı.Trump, Başkan Yardımcısı adayı olarak duyurduğu J.D. Vance de dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi vekilin gündeme getirdiği başka bir iddiayı yineledi.Trump, Ohio eyaletine bağlı Springfield şehrindeki Haitili göçmenlerin evcil köpekleri ve kedileri çalıp yediklerini ileri sürdü. "Orada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar." diyen Trump'ın iddiası, birçok basın kuruluşu tarafından yalanlandı.CNN'de yer alan haberde, polisin iddiayı destekleyen hiçbir kanıta rastlamadığı ve iddianın bir Facebook gönderisinden ortaya çıktığı belirtildi.İki rakibi ilk kez karşı karşıya getiren canlı yayında Trump'ın toplam 42 dakika 52 saniye, Harris'in ise 37 dakika 36 saniye konuştuğu kaydedildi.Canlı yayın programının ardından Donald Trump’ın seçim kampanyası ekibi, gecenin galibinin Cumhuriyetçi aday Trump olduğunu ileri sürdü.Trump’ın ekibi tarafından yayınlanan açıklamada, “Başkan Trump’ın Amerika için cesur bir vizyon ortaya koyduğunu ve ilk dönemindeki başarıları ekonomiyi canlandırarak, sınırı güvence altına alarak ve ülke genelinde toplumu harap eden suçluları durdurarak nasıl devam ettireceğini gördük.” denildi.Harris’in seçim kampanyası ekibinden yayınlanan açıklamada ise yeni bir canlı yayın düellosu daveti yapıldı.Açıklamada, “Amerikan halkı, parlak ışıklar altında bu sonbaharda sandıkta karşılaşacağı seçimi gördü. Kamala Harris ile ileriye gitmek mi yoksa Trump ile geriye gitmek mi? Bu gece bunu gördüler. Ekim ayında yapılacak ikinci düelloda da bunu görmeleri gerek. Başkan Yardımcısı Harris, ikinci bir canlı yayın programına çıkmaya hazır. Peki Trump buna hazır mı?” denildi.