ABD füzeleriyle çadır katliamı: 45 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye yükseldi. 340 gündür Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail ordusu bir kez daha çadır katliamı yaptı. Üstelik hedef alınan yer daha önceden İsrail tarafından 'güvenli' olarak ilan edilen Han Yunus'ta Mavasi bölgesi oldu. 45 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 60'tan fazla Filistinli de yaralandı.İşgalci İsrail ordusu, saldırının hassas güdümlü mühimmatla yapıldığını kabul ederek Hamas'ın hedef alındığı yalanını tekrarladı. Ancak çadırlarda hayatını kaybedenler yine kadınlar ve çocuklar oldu. ABD yapımı dev füzelerle gerçekleştirilen katliamın ardından çadırların bulunduğu bölgede 9 metre derinliğinde 3 dev çukur oluştu. 20 çadırın tamamen yok olduğu saldırı birçok ailenin tüm fertlerini öldürdü. Katil İsrail sık sık evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sığındığı çadırları hedef alıyor. İsrail dün ayrıca bir seyyar satıcının etrafında toplananlara saldırdı. Burada da 5 kişi ölürken, çocuk felci aşısı yapılan merkezin yakınındaki saldırı ise en az 7 kişi öldürüldü.