Başıboş köpekler arabayı parçaladı! CHP'li belediye bütçemiz yok dedi

Başıboş sokak köpekleri ile ilgili sorunlar gün geçtikçe büyüyor. Her gün Türkiye'nin her yerinden bir başka köpek saldırısı haberi geliyor.Özellikle Başkent Ankara başıboş sokak köpekleri saldırılarında başı çekiyor. Son olarak Gölbaşı ilçesinde meydana gelen olay olayın vahametini gözler önüne serdi.30 Ağustos gecesi meydana gelen olayda gece sürü halinde gezen başıboş köpekler bir kamu çalışının şahsi aracını parçaladı. Aracın ön tamponunu dişleri ile söken köpekler, aracın iç aksamına ve elektronik parçalarına büyük zarar verdi. Yaklaşık 75 Bin TL'yi bulan hasar karşısında vatandaş soluğu CHP'li Gölbaşı Belediyesi'nde aldı.Çıkarılan yeni sokak hayvanları yasasına göre başıboş sokak köpeklerinin sorumluluğu tamamen belediyelere geçmiş durumda. Buna istinaden başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu maddi hasarın karşılanması için CHP'li Gölbaşı Belediyesi'ne başvuran vatandaş beklemediği bir yanıt aldı.Belediye kendi sorumluluğu altında bulunan köpeklerin neden olduğu hasarı tazmin etmek yerine vatandaşa ''Bütçemiz yok. Karşılayamayız.'' Cevabı verdi.Gölbaşı ilçesi köpek saldırılarının merkezi haline gelmiş durumda. Sokaklarda sürü halinde dolaşan köpekler daha geçen ay 5 yaşında bir kız çocuğuna saldırmış ve küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Daha önce de kendine saldıran köpeklerden kaçarken cam kapıya çarpan 12 yaşındaki bir çocuğun koluna ve başına 45 dikiş atılmıştı.İlçe sakinlerinin endişeleri her geçen gün artıyor. Ancak CHP'li belediyeler konunu uygulama ve vatandaşı bu sorundan kurtarma noktasında adım atmamakta kararlı.5.5 yıldır bir hayvan barınağını yapıp bitiremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğunu vatandaş malıyla ve canıyla ödüyor