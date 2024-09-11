İstanbul'dan kötü kokular yükseliyor: Haliç'in kıyıları çöplüğe döndü

İstanbul’un "Altın Boynuz"u olarak bilenen Haliç, bir kez daha yaşanan su kirliliği ile gündeme geldi.Şehrin simgelerinden biri olan Haliç, daha önceleri yaşanan su kirliliği ve kötü kokular yayıldığı şikayetleriyle yetkilileri harekete geçirmişti.Yapılan çalışmalar sonrası masmavi görüntüsüne kavuşan Altın Boynuz, tekrar içler acısı bir görüntüye büründü.Güzelliğiyle kendine hayra bırakan Haliç'in kıyıları çöplerle kaplandı.Zaman zaman kötü kokunun yayıldığı belirtilirken, kıyıda biriken atıklar vatandaşları rahatsız ediyor.Kıyıda çöplerin suyu yüzesini kapladığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in durumu gözler önüne serildi.Görüntülerde, sahil şeridinde bulunan çöpler dikkat çekti.