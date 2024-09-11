İstanbul'dan kötü kokular yükseliyor: Haliç'in kıyıları çöplüğe döndü
Yıllardır çözüme kavuşturulamayan kirliliği ile gündem olan Haliç'te, sahil şeridinin yüzeyi çöplerle kaplandı. Kötü kokuların tekrar yükseldiği Haliç'in içler acısı hali, kameralara yansıdı.
İstanbul’un "Altın Boynuz"u olarak bilenen Haliç, bir kez daha yaşanan su kirliliği ile gündeme geldi.
Şehrin simgelerinden biri olan Haliç, daha önceleri yaşanan su kirliliği ve kötü kokular yayıldığı şikayetleriyle yetkilileri harekete geçirmişti.
ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ
Yapılan çalışmalar sonrası masmavi görüntüsüne kavuşan Altın Boynuz, tekrar içler acısı bir görüntüye büründü.
Güzelliğiyle kendine hayra bırakan Haliç'in kıyıları çöplerle kaplandı.
Zaman zaman kötü kokunun yayıldığı belirtilirken, kıyıda biriken atıklar vatandaşları rahatsız ediyor.
KIYILAR ÇÖPLERLE KAPLANDI
Kıyıda çöplerin suyu yüzesini kapladığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in durumu gözler önüne serildi.
Görüntülerde, sahil şeridinde bulunan çöpler dikkat çekti.