Kendini eleştiren CHP'lilere Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Ben de aktif siyasetin içerisindeyim!

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Partide onursal başkan olun siyasi çalışma yapmayın' diye telkinler olduğunu hatırlatan gazetecinin sorusuna, 'Ben hiç konuşmayayım mı? Ülkenin temel meseleleri konusunda görüşlerimi söylerim. Sayın Deniz Baykal da görüşlerini ifade ederdi. Bundan rahatsız olmamak lazım. Ülke meseleleri konusunda her zaman konuşur görüşlerimi söylerim. Ben de aktif siyasetin içindeyim' dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in normalleşme ile ilgili söylem ve politikaları üzerine bir gazetecinin sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, 'Halkla normalleşme olur, siyasetle olmaz' dedi. Siyasette partiler arası rekabet olduğunu ifade etti.Kılıçdaroğlu, bugüne kadar iktidar ve muhalefet yanlısı medya yaklaşımına dair bir soruya, 'Herkes kendi medyasını çağırdı. İktidar medyası iktidarı, muhalefet medyası muhalefeti övdü' diyerek öz eleştiri yaptı. Kılıçdaroğlu, medyada kutuplaşma olmaması, doğruların yazılması gerektiğini söyledi ve 'Hatasız kul olmaz' sözünü hatırlatarak, 'Bizim de yanlışlarımız oldu' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu 'Bakın burada her kesimden medya var, bunu yapmak lazım' dedi.'6'lı masada gündeme gelen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem rafa mı kalktı?' sorusu üzerine, 'Parlamenter sisteme devam edilmeli. Biz, 6'lı masa olarak önerdik ve imza altına aldık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gereklidir. Parlamentonun güçlü olması lazım' açıklamasını yaptı.''CHP'yi 13,5 yıl yönettiniz. Geriye dönüp baktığınızda en büyük pişmanlığınız nedir? Bundan sonraki siyasi hedefiniz nedir' sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:''Siyasi hedefim, sonuçta bir siyasetçiyiz. Siyasetin dışında kaldık desek doğru değil. Hayatın kendisi siyasete girdiğiniz andan itibaren... Rahmetli Demirel'in dediği gibi 'siyasetin giriş kapısı var çıkış kapısı yoktur.'Siyasetle ilgileniyorum, ekonomiyle ilgileniyorum, dış politikayla, felsefeyle ilgileniyorum. Sadece siyaset değil sivil toplum örgütleri de geliyor onlarla da zaman zaman buluşuyoruz, konuşuyoruz. Onların toplantılarına katılıyorum ama tek koşulum var 'Medyaya kapalı olsun' diyorum, öyle gerçekleştiriyoruz. Değişik partilerden milletvekilleri geliyor düşüncelerimi soruyorlar, onlara aktarıyorum. Bu çerçevede bakıyorum siyasete. Elbette siyaseti de yakından izliyoruz, herkesin izlediği gibi. Ben de siyasetçi olarak izliyorum. Yeri, zamanı gelince de kendi düşüncelerimi, şimdi X diyorlar, o çerçevede olabildiğince kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorum. Bazı sorunlar daha derinlikli olarak ele alınmak ve onlara daha sağlıklı çözümler üretmek gerekiyor. Bu çerçevede de çalışmalarımız var, eski siyasetçi arkadaşlarım var, onlarla beraber bazen akademik dünyadan aktörlerle beraber masaya yatırıyoruz. Oturuyoruz konuşuyoruz.''DEVA VE Gelecek Partisi'ne Milletvekili hediye ettiğinize ilişkin eleştiriler var. 'Hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hayır düşünmüyorum. Bu soruya aşamalı cevap verilmeli. Tek ayaklı cevap olmaz. Seçimi kazansaydık bugün farklı olurdu ama şimdi eleştiriyorlar'dedi.