Kalkınma Yolu “enerji yolu” olacak! 3 ayaklı enerji stratejisi: Yıllık 50 milyar dolar

Kalkınma Yolu projesinde büyük değer üretebilme potansiyeline sahip olan enerji alanında 'petrol, doğalgaz ve elektrik iletim hatları' üzerinde yoğun çalışmalar sürüyor.Irak ekonomisine büyük katkı sunacak projelerin hayata geçmesiyle Türkiye'yi de yakın gelecekte küresel enerji güvenliğinin kilit aktörü haline getirebileceği kaydediliyor.SABAH'ın edindiği bilgilere göre, Irak'tan çıkan 3 milyon varil petrolün tek çıkış noktasının Basra olmasından hareketle alternatif olarak bu miktarın yaklaşık yarısının dünya piyasalarına sevk edilmesine imkan sunabilecek Silopi-Ceyhan Boru Hattı öne çıkıyor.Bu hat an itibariyle yaklaşık 1 buçuk milyon varil petrol nakline imkan sunuyor. Olası bir jeopolitik kriz, siyasi sorun ya da risk ortaya çıkarsa, Basra'dan sevk edilen petrolün dünya piyasalarına ulaşamaması halinde fiyatlarda astronomik artış başta olmak üzere yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilecek.1.5 milyon varile kadar petrolün Türkiye üzerinden Güney-Kuzey koridoru ve Akdeniz Çanağı ülkelerine (spanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Mısır vs) hitap edecek şekilde nakli mümkün olabiliyor. Bu projenin hayata geçmesi durumunda iki ülke arasında yıllık 50 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşılabileceği değerlendiriliyor.İki ülke enerji işbirliğinde önemli alanlardan biri de doğalgaz. Boru hatları ve doğalgaz sahaları noktasında çalışmalar yapılıyor. Irak doğalgaz rezervlerine sahip bir ülke olmasına karşın dünyadan doğalgaz ithal ediyor.Doğalgaz boru hatlarının tamamlanması ve Irak'ta doğalgaz üretimi yapılabilmesi halinde bu alanda büyük işbirliği potansiyelinin de mevcut olduğuna işaret ediliyor.Irak halihazırda Türkiye'den elektrik ihraç ediyor. Bu alanda ülkedeki altyapının geliştirilmesine katkı verilerek bu durumun tersine dönebileceği de ifade ediliyor.Elektrik iletim hatları da iki ülke arasında önemli bir işbirliği alanı olarak öne çıkıyor. Ankara, enerji başta olmak üzere Irak ile gerçekleştirilecek projelerde iki tarafın da çıkarına olacak şekilde hareket edilmesinin öneminin altını çiziyor.22 Nisan 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bir araya geldi. 4 ülkeden bakanların katılımıyla Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin 4'lü işbirliği mutabakat muhtırası imzalandı.