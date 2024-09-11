İzmir'de bu da oldu! Bir araç çöken yolun içine düştü

İzmir'de dün gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir, yaz ortasında yine sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Yaz aylarında mazgalların yeterince temizlenmemesi nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Kentte trafik durma noktasına gelirken yol çökmesi nedeniyle bir araç oluşan çukurun içine düştü. Vatandaşlar yaşananlara isyan etti.

İzmir'de her yağmurda görmeye alıştığımız bildik manzaralar yine ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir yaz ortasında yağmur sularına teslim oldu.Mazgallar ve yağmur suyu kanalları yeterince temizlenmeyince kentin birçok kesiminde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlar yol gövdesinde oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kent içi trafik bazı yerlerde durma noktasına gelirken bir araç yolda meydana gelen çökme sonucu oluşan çukura düştü.Torbalı ilçesi OSB bölgesinde meydana gelen yağış sebebiyle yol kapandı, araçlar yolda kaldı. Yağış nedeniyle oluşan trafik sonucu sabah saatlerinde Anadolu Caddesi ile Yeşildere'de yoğunluk yaşandı.Trafik bu ana arterlerde durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu.Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı.