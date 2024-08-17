İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!

İngiltere, tarihinin en büyük sokak eylemlerinden birine tanıklık etti. Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırganın 3 çocuğu öldürmesi ülkede kaosun fitilini ateşledi.Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu 30 Temmuz'da Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport Islamic Society Camisi'ne taşlı saldırıda düzenledi. İngiliz polisinin protestoculara uyguladığı orantısız şiddet uygulaması 'İnsan hakları ve demokrasi dersi veren İngiltere bu mu?' yorumlarını beraberinde getirdi.Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Gavin Stephens, 29 Temmuz'dan bu yana 483 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 149'unun hakim karşısına çıkarıldığını söyledi.Son haftalarda ırkçı şiddet olayları nedeniyle sokakların karıştığı İngiltere'de aşırı sağcı faaliyetlerde bulunan iki genç, terör suçlamasıyla gözaltına alındı. Londra Metropolitan Polisi, 18 yaşındaki Rex William Henry Clark ve 19 yaşındaki Sofija Vinogradova'nın 'terör eylemlerine hazırlık yapmakla' suçlandığını bildirdi.Açıklamada, bu kişilerin aşırı sağcı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alındıkları ve terörizmle suçlandıkları ancak bu olayın, Southport'taki bıçaklı saldırı sonrası başlayan aşırı sağın şiddet eylemleriyle bağlantılı olmadığı kaydedildi. Ayrıca, ateşli silah bulundurduğu şüphesiyle gözaltına alınan Vinogradova'nın, terör eylemi gerçekleştiren ya da hazırlayan bir kişi için faydalı olabilecek bilgi toplamakla suçlandığı bildirildi.Türkiye'de sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen paylaşımlar sonrası verilen cezaları fikir özgürlüğüne aykırı olarak değerlendiren İngiltere, iki yüzlü tavrını gösterdi, Facebook'ta ırkçı paylaşımlarda bulunan vatandaşlarına peş peşe hapis cezası verdi. 53 yaşındaki Julie Sweeney'e, Facebook'ta yaptığı 'Bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma' çağrısı nedeniyle 15 ay hapis cezası verildi. Sweeney, mahkemede 'Ölüm ya da ciddi zarar verme tehdidi içeren bir paylaşım yaptığını' kabul etti. Sweeney, hapse girmesine neden olan yorumu, eylemlerde hedef alınan bir camiyi birlikte onarmaya çalışanları gösteren bir fotoğrafın altında yaptığı belirlendi.Son olarak Jordan Parlour, Facebook hesabından yaptığı bir yorumda 200'den fazla mülteci ve sığınmacının kaldığı bir otelin darmadağın edilmesini söyledi. Bu paylaşımın ardından söz konusu otele saldırı yapılması üzerine gözaltına alınan Parlour'a 1 Ağustos ile 5 Ağustos arasında otele yapılan saldırılarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 20 ay hapis cezası verildi.Jordan Plain de siyahi ve Asyalı insanlara maymun hareketleri yaptığı gerekçesiyle sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. 30 yaşındaki Plain'in Cumartesi öğleden sonra şehrin sanat galerisinin dışında düzenlenen göçmen karşıtı mitingin önünde hareketler yaptığını ve küfürler savurduğunu gösteren videosu ortaya çıktı.