İbrahim Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında

Türkiye, farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.Yangının olduğu bölgelere sevk edilen ekipler hem havadan hem de karadan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.Yangın bölgelerinde bulunan ve çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise son durum hakkında bilgi verdi.Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Bir önceki günden gelen üç tane ile dün çıkan üç tane halihazırda 6 tane aktif yangın var. Dünden gelen Aydın Didim ve İzmir Ödemiş'in kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum.Aktif olan yangınlardan Bolu Göynük yangını. Burada enerjisi düşürüldü. Hem arazi yapısının çok sarp olması, dik yamaçlar, kanyonlar olması sebebiyle hava araçlarımızın ve karadan arkadaşlarımızın müdahalesi zorlukla yürüyor.Burası şu an için rüzgarın da olmaması sebebiyle bu bizim için iyi bir şey. Ancak duman var görüş alanını da düşürüyor. Bir süre böyle devam edecek. Yani arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler burada.İkinci yangın Karar'daydı. Ovacık'ta. Buranın da enerjisi düşürülmüş vaziyette. Burada da arkadaşlar yine hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına devam edecekler. Üçüncü yangın içinde bulunduğumuz şu anda İzmir Yamanlar. Buranın da enerjisi düştü.