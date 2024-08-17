Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısı ile Malatyalılara seslendi. Başkan Erdoğan, 'Yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz, sizlere olan güvenim tamdır. Malatya'ya olan güvenim tamdır.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çok kısa bir zamanda inşallah Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını sizlerle birlikte atacağız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Değerli Malatyalı kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla sesleniyorum. Danışma meclisi toplantınız hayırlı olsun. Malatya'yı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. En kısa zamanda inşallah Malatya'yı ziyaret etmek suretiyle yüz yüze sizlerle buluşacağız. Birkaç gün önce Belediye Başkanı Sami Bey ziyaretimdeydi. Kendisiyle Malatyayı konuştuk. Ne gibi adımlar atacağız bunları görüştük. Kısa bir zamanda da Malatyayı ziyaret ederek yeni dönemin adımlarını sizlerle birlikte atacağız. Yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz, sizlere olan güvenin tamdır. Malatya'ya olan güvenim tamdır.