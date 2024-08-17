Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 74'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde 316 gündür katliamlarına devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği 5 saldırıda 69 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 136 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 74'e, yaralı sayısının ise 92 bin 537'ye yükseldiği ifade edildi.BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son yayınladığı tahliye emirlerinin ardından Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 11'inin 'insani bölge' olarak kaldığı belirtildi.Açıklamada, 'İsrail yetkilileri yeni tahliye emirleri verirken Gazze'de binlerce aile yerinden edilmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 11'i sözde 'güvenli bölge' olarak kaldı ve yerinden edilenler arasında kaos ve korkuya yol açtı. Gidebilecekleri güvenli bir yer yok. Derhal ateşkes' ifadeleri kullanıldı.