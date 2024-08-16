Maymun çiçeği virüsü ile ilgilli dikkat çeken rapor! Yüzde 98 oranında onlarda çıkıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çarşamba günü aldığı kararla Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği (Monkeypox/Mpox) virüsü salgını iddiasıyla 'küresel acil durum' ilan etti. Ancak virüsün, pandemiye neden olacak düzeyde olmadığı öğrenildi.DSÖ, kasım ayında yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) virüsün başta büyük oranda eşcinsel ilişki olmak üzere cinsel yolla bulaştığını ilk kez doğrulamıştı.1950'lerde Orta Afrika'da tespit edilen maymun çiçeği virüsü, nadir görülen bir virüs türü. Çiçek hastalığına benzer semptomlara neden olan maymun çiçeği virüsü, görülen kişilerde hafif hastalıklara neden oluyor.Maymun çiçeğinin doğal rezervuarı henüz tanımlanmadı, ancak büyük olasılıkla kemirgen türleri olduğu düşünülüyor. Maymunlar ve insanların ise tesadüfi konaklar olduğu belirtiliyor.Virüse yakalananlarda vakaların çok büyük bir çoğunluğu hafif geçiyor. Virüs bazen su çiçeğini andırıyor ve birkaç hafta içinde kendi kendine yok oluyor.DSÖ verilerine göre; 13 Mayıs-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avrupa ve Orta Asya'da testleri pozitif çıkan 12 bin kişinin yaklaşık yüzde 8'i hastaneye kaldırıldı ancak bu vakalar arasında virüsten ölen olmadı.Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı maymun çiçeği rehberine göre; virüs büyük oranda en çok LGBT'li erkekleri etkiliyor.Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık'taki rapor edilen vakaların yüzde 98'inin erkeklerle eşcinsel ilişkiye giren erkeklerde ortaya çıktığı vurgulanıyor.Ayrıca İngiltere'deki vakaların yüzde 99'unu erkekler oluşturuyor.Daha önce virüse karşı bir aşı kampanyasına başlatan İngiltere hükümeti, risk grubu tanımlamasında, 'Birden fazla partneri olanlar, grup seks yapanlar, seks yapılan mekanlara gidenler veya kısa süre önce cinsel yolla bulaşan bakteriyel hastalık geçirmiş olanlar.' ifadelerini kullanmıştı.Düşük bulaşma riski bulunan virüsün, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın ve uzun temas halinde yayıldığı belirtiliyor.İnsandan insana bulaşma, solunum salgıları, enfekte bir kişinin cilt lezyonlarıyla uzun temas veya yakın zamanda yine salgıların bulaştığı nesnelerle dokunmaktan kaynaklanabildiği vurgulanıyor.Hayvandan insana (zoonotik) bulaşma, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya kutanöz veya mukozal lezyonları ile doğrudan temastan meydana geldiği belirtiliyor. Ayrıca kuduz gibi özellikle hayvanların ısırması sonucu bulaştığı vurgulanıyor.Virüsün bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yakın zamanda enfekte olmuş hastaların temas ettiği yatak takımı ve giysi gibi nesnelerle yayılabildiği kaydediliyor.İngiltere'de halk sağlığı uzmanlarına göre pandemi riski çok düşük.BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Nottingham Üniversitesi'nden moleküler viroloji uzmanı Prof. Jonathan Ball, 'Maymun çiçeği bulaşan bir kişiyle temasta bulunan 50 kişiden sadece birinin hastalığa yakalanması virüsün bulaşıcılığının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Ülke çapında bir salgının eşiğinde olduğumuzu düşünmek yanlış olur.' ifadelerinde bulundu.İngiltere Halk Sağlığı Ulusal Enfeksiyon Servisi (PHE) Direktör Yardımcısı Doktor Nick Phin de maymun çiçeğinin insanlar arasında kolaylıkla yayılmadığını, bu nedenle salgın riskinin çok düşük olduğunu söyledi.