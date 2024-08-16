CHP'li Tan'ın büyük üzüntüsü: Türkiye neden CIA'den 'üstün işbirliği' ödülü alamıyor?

Daha önce Mavi Vatan için 'masal' tanımını kullanan CHP'li Namık Tan, sosyal medyada ilginç bir gönderi paylaştı. Katar istihbarat başkanının CIA'den ödül aldığını yazan CHP'li Tan, Türkiye'nin ödül alamamasından dolayı eleştirdi.Türkiye'yi acizlikle suçlayan Tan, şu ifadelerde bulundu:'Biz Abbas'ı ağırlarken, Katar istihbarat başkanı,Türkiye olarak tamamen devre dışı kaldığımız Hamas rehine müzakerelerini birlikte yürüttüğü CIA başkanından üstün işbirliği ödülünü alıyor. Ne acı değil mi? Türkiye Filistin meselesinde hiç bu kadar aciz kalmamıştı @TC_Disisleri'Gazeteci Yazar Nedim Şener, CHP'li Namık Tan'ın yorumunu eleştirdi. Şener, CIA'den ödül almanın değil almamanın değerli olduğuna vurgu yaptı.Tan'a cevap veren Şener, şu tepkiyi gösterdi:'Emekli bir büyükelçinin, siyaset uğruna ülkesini bu kadar hafife alması anlaşılır gibi değil. CIA'nın ödül vermesi değil vermemesinin daha değerli olduğunu anlamamış.Belli ki kendisi için önemli. Tamam Namık bey, S400 ve Mavi Vatan gibi konularda yaptığınız açıklamalar nedeniyle CIA bundan sonra ödülü size verecektir.'