Bloomberg'den yeni skandal! Türkiye'de 'iç karışıklık' planı! Sosyal medyada tepki yağdı...

Amerikan medyası Türkiye'yi hedef alan haberlerine bir yenisini ekledi. Bloomberg, Türkiye oldukça sakin günler geçirirken, 'iç karışıklık' çıkacak iddiasını ortaya attı. Amerikan medya kuruluşu, yayınladığı grafikte G-20 ülkelerinde iç karışıklık çıkması ihtimaline yer verdi. Liste başına ise çok yüksek bir oranla Türkiye konuldu. Bloomberg'e sosyal medyada tepki yağdı.BLOOMBERG'DEN YENİ SKANDAL: 'TÜRKİYE'DE İÇ ÇATIŞMA ÇIKACAK' İDDİASI!Bloomberg'in yayınladığı grafikte G-20 ülkeleri yer alıyor. Bu ülkelerde iç karışıklık, çatışma çıkma oranları yer alıyor. Sakin günler geçiren Türkiye iç çatışma çıkma riski en yüksek ülke olarak grafiğin başında bulunuyor.TÜRKİYE'DEN SONRA RUSYAUkrayna ile girdiği savaş sonrası ABD ve Avrupa ile karışı karşıya gelen, yaptırımlara maruz kalan Rusya ise Türkiye'nin ardından en yüksek riske sahip ikinci ülke olarak grafikte yer alıyor.SAVAŞTAKİ ÜLKELER VE KARIŞIK AVRUPA'DA RİSK DAHA MI DÜŞÜK!Bloomberg'in haberinde en dikkat çeken detay ise, birçok alanda tarihin en kötü süreçlerini yaşayan Avrupa ülkelerinde çatışma riskinin daha düşük olması. Savaştaki ülkelerin bile iç karışıklık risklerinin Türkiye'den düşük gösterilmesi manipülasyonun bir başka boyutu olarak yorumlanıyor. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri daha iyiye giderken, kutuplaşmada bir artış yokken, olumsuzluklar giderek azalırken Bloomberg'in bu grafikte Türkiye'ye yer vermesi manidar bulundu.BLOOMBERG'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİOrta Doğu'daki tüm karışıklıklar, çatışmalar ve savaşlara rağmen istikrarını korumayı başaran Türkiye'nin Bloomberg tarafından 'iç çatışma' riski en yüksek ülke olarak gösterilmesine sosyal medyada tepki yağdı.Bloomberg'e sosyal medya üzerinden verilen tepkilerden bazıları şöyle:Bizim insanımız en zor zamanlarında bile herkesi tehlikeye atacak ve iç karışıklık çıkacak şekilde sokaklara dökülmez. O sağduyuya sahiptir.Bloomberg'e göre 12 ay içinde iç çatışma riski en yüksek G20 ülkesi Türkiye…. Yoksa bir plan mı bu? Bu liste planlama listesi öngörü falan değil. Ama Türkiye bunu onların elinde patlatmayı da iyi bilir.Açıkça Türkiye 'de iç çatışma tezgahlıyoruz demenin değişik yolunu denemişler. Bu siyonist pisliklerden bütün dünya kurtulmalı.Aynen öyledir kesin. Listeyi tam tersine çevirebilirler. Yakında Avrupa nasıl yiyor birbirini göreceğiz.İç çatışma riski en yüksek olan İsrail yok. Demek ki bu liste iç çatışma olmasını istedikleri ülkelerin listesi.