Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın beklenti anketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayınladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.Yıllık enflasyon beklentileriKatılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02 iken, bu anket döneminde yüzde 28,71 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak gerçekleşti.2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,13 olasılıkla yüzde 23,00 - 26,99 aralığında, yüzde 39,99 olasılıkla yüzde 27,00 - 30,99 aralığında, yüzde 16,71 olasılıkla ise yüzde 31,00 - 34,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 29,69’unun beklentilerinin yüzde 23,00 - 26,99 aralığında, yüzde 39,06’sının beklentilerinin yüzde 27,00 - 30,99 aralığında, yüzde 23,44’ünün beklentilerinin yüzde 31,00 - 34,99 aralığında olduğu gözlendi.2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,19 olasılıkla yüzde 14,00 - 17,99 aralığında, yüzde 46,99 olasılıkla yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 14,90 olasılıkla ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,43‘ünün beklentilerinin yüzde 14,00 - 17,99 aralığında, yüzde 55,36‘sının beklentilerinin yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,30 iken, bu anket döneminde yüzde 50 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50 olarak gerçekleşti.Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,37 TL iken, bu anket döneminde 37,28 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,52 TL iken, bu anket döneminde 42,03 TL olarak gerçekleşti.Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.