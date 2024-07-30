55 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, meydana gelen olayların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla Ayvalık ve Edremit ilçesinin kıyı ve koylarında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada bir organizatör ve 55 düzensiz göçmen yakalandı.