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Beyaz Gazete
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Mersin'de bir grup, halay çekerken PKK elebaşı Öcalan sloganları attı

Mersin’de terör örgütü PKK lehine sloganlarla halay çeken terör yandaşlarının polis ekipleri tarafından yakalanması bekleniyor.

Mersin'de bir grup, halay çekerken PKK elebaşı Öcalan sloganları attı
Ekleme: 22.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de bir grup, halay çekerken PKK elebaşı Öcalan sloganları attı
Sahil kentlerinde bazı gruplar toplanıp, halay çekip şarkı söylüyor. Genellikle yaz aylarında eğlenen gruplar, sahilleri mesken edinmiş durumda.

Ancak Mersin'de bir grup PKK yandaşı, tepki çeken görüntülere imza attı.

PKK elebaşını övüp halay çektiler

Kalabalık bir grup, Mersin sahilinde halay çekti. Grup halay esnasında PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar attı.

O anları bir kişi, cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, oldukça tepki çekti.