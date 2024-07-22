Mersin'de bir grup, halay çekerken PKK elebaşı Öcalan sloganları attı

Sahil kentlerinde bazı gruplar toplanıp, halay çekip şarkı söylüyor. Genellikle yaz aylarında eğlenen gruplar, sahilleri mesken edinmiş durumda.Ancak Mersin'de bir grup PKK yandaşı, tepki çeken görüntülere imza attı.Kalabalık bir grup, Mersin sahilinde halay çekti. Grup halay esnasında PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar attı.O anları bir kişi, cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, oldukça tepki çekti.