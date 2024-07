Dünya İnsan Dayanışma Derneği öncülüğünde açılacak 11'inci köy okulunun temeli Bitlis'te atıldı!

Dünya İnsan Dayanışma Derneği (World Human Relief), Anadolu'da eğitime erişimi artırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında açacağı 11'inci okulunun temel atma törenini gerçekleştirdi. Açılacak okul ile bölgedeki yüzlerce çocuk eğitim alabileceğini belirten Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, "Bizim için her çocuk bir define. Bir okul inşa etmek torunlarımızın torunlarına yatırım yapmak, çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir." ifadelerini kullandı.Yoksulluğun ve şiddetin eğitimle üstesinden gelinebileceği inancıyla toplumu şiddete ve travmaya karşı bilinçlendirme, herkes için ruh sağlığı projeleriyle birey ve toplumu güçlendirme çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşu Dünya İnsan Dayanışma Derneği, "Dezavantajlı Bölgelerde Sürdürülebilir Eğitim" projesi kapsamında 11. köy okulunu açmaya hazırlanıyor. Bitlis'in Yolalan ilçesinde faaliyete geçecek ve bu köylerde ikamet eden 240 köy çocuğumuzun eğitim alabileceği okulun temel atma töreni, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Yolalan Belediye Başkanı Kerem Çabuk, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı -Direktör Doç. Dr. Ayten Zara, AK Parti İl Başkanı Av. Kadir Köstekçi, Zırhlıoğlu Şirketler Grubu Elif Zırhlıoğlu ve Fatih Zırhlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.Açılış töreninde konuşan Dünya İnsan Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, "Afrika, Asya ve Anadolu’da açtığımız ilk ve ortaokullar ile yüzlerce çocuğu eğitime kazandırdık. Şimdi 11'inci okulumuzu Bitlis Yolalan’da açarak Yeni Mahalle, Düzköy, Boztepe, Kale, Çınarbaşı, Konaç, Yolalan merkez, Üçkardeş, Kavakdibi, Samanlı, Ören olmak üzere toplam 11 köyden çocuklarımızı eğitime ulaştıracağız." ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin yüzde 80'inin köylerden oluştuğunu ve bu köylerin eğitimle kalkındırılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ayten Zara, "Bizim için her çocuk bir define, bu amaçla eğitime erişimin zor olduğu Anadolu kırsalında okullar yapmayı amaç edindik. Eğitimin, yoksulluğa, şiddete ve karanlığa karşı olan gücüne inanıyoruz. Bir okul inşa etmek torunlarımızın torunlarına yatırım yapmak, çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir. Okul yaptığımız her yörede ayrıca gezici eğitim ekipleri kurarak köy köy dolaşıp çocuk ve yetişkinlere, özellikle çocuk istismarını ve erken yaş evliliklerini önleyici eğitimler veriyoruz. Amacımız sadece bilinçlendirmek değil, farklı mesleklerden gelen profesyonellerle çocuk ve ailelerine rol modeli ve ilham olmak." diye konuştu.Daha önce Hakkari, Ağrı, Erzurum, Van, Kars, Mardin ve Afrika'da da okullar açan derneğin başlıca faaliyetleri arasında Anadolu kırsalında köy okulları inşa etmek ve dezavantajlı çocuklara burs sağlamak, çocuğa yönelik istismarı ve erken yaş zorla evlilikleri önlemek için aile odaklı eğitimler vermek, toplumun hak ihlalleri ve travma konusunda farkındalığını arttırmak gibi başlıklar bulunuyor. Dernek ayrıca, afetlerde ve kitlesel travmalarda insani ve psikolojik destek sağlıyor; Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri (UTÖMER) açarak travmaya maruz kalana ve maruz bırakana ücretsiz psikolojik destek imkanı sunuyor.