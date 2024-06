TBB'de 'kayyum' provokasyonu yapan DEM'li Ahmet Türk'e sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanın başkanlık divanının ve encümen üyelerin seçileceği Meclis Toplantısı Ankara'da yapıldı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından divan heyetinin başkanlığına en yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olarak Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk getirildi.DEM'Lİ AHMET TÜRK'TEN KINAMAHakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasını Divan Başkanı Ahmet Türk kınadığını ifade etti. Türk, 'Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum' ifadelerini kullandı.ÇETİNYA'DAN SERT TEPKİKarabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise solanda 'Biz kınamıyoruz, siz kınıyorsunuz kafanıza göre' diyerek Ahmet Türk'e sert bir tepki gösterdi.Bu anlarda salonda sesler yükseldi ve Özkan Çetinkaya'nın sert tepkisi salonda taktir toplayarak alkışlandı. Çetinkaya'nın tepkisinden sonra Ahmet Türk konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.BİR TEPKİ DE YUSUF ALEMDAR'DAN GELDİSakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Akış'ın görevinden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu belirterek Divan Başkanı Türk'e tepki gösterdi.Başkan Alemdar, 'Biz alınan kararı kınamıyoruz. Kabullenmemek söz konusu değil! Demokrasi, hepimizin hazmettiği bu bayrak altında toprak bütünlüğü içerisinde yaşamaktır. Sadece bu milleti bölmeye çalışan, bu topraklarda şehitlerimizin kanını yerde bırakanları... Burada yapmayın yok öyle bir şey, yok öyle bir şey!' ifadelerini kullandı.Tepkisini sürdüren Başkan Alemdar'a AK Partili ve MHP'li belediye başkanları da destek verdi. Tepkilerin dozu her geçen an arttığı sırada sözlü tartışmalar başladığı o anlarda ayakta tepkisini sürdüren Başkan Alemdar'a destek çığ gibi arttı. Genel kurulda DEM Partililer ile AK Partililer bir süre hararetli tartışmalarda bulundu.BU KEZ DE OY SAYIMI TARTIŞMASI ÇIKTIOy kullanımı için verilen arada, Başkan Alemdar, Divan Başkanı Ahmet Türk'ün yanına geldi. 'Oyları kim sayacak, oyları sayanlara nasıl güveneceğiz' diyen Başkan Alemdar, Divan Başkanı Türk'e her sandıkta 2 görevli bulunması gerektiğini belirterek yapılan usule itiraz etti. Divan, teklifi oylamaya sundu ve Alemdar'ın haklı teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.Tartışmanın ardından oylamaya geçildi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Diğer aday Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Alemdar, resmi x hesabından şu paylaşımda bulundu: Alemdar, 'Bugün Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda divan başkanının toplantı usüllerine aykırı davranması sonucunda belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte itiraz ettik. Ayrıca Divan Başkanı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve milleti bölmeye çalışanları savunamayacağımızı ifade ettik. Toplantıda belirttiğim gibi demokrasi, hepimizi kapsayan bu bayrak altında, toprak bütünlüğü içerisinde yaşamasıdır. Bizim için kaide budur' dedi.