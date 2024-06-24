Çinli bilim insanları açıkladı! 10 yıl içinde herkes maske ile dolaşacak

Çin'in yarasa virüsleri yerine bu kez de Gana mağaralarındaki yarasaların virüsleri pandemiye neden olacak. Çinli bilim insanları 2019 yılında başlayan ve tüm dünyada 2 yıl pandemiye neden olan koronavirüs, bir diğer adıyla Covid-19'un yeni çeşitlerinin olduğunu açıkladı.Yarasalardan yayılan virüs sayısının artması gelecekte daha ciddi sorunlara neden olacağı da Çinli bilim insanları tarafından duyurulan diğer bir konu oldu. Yarasalardan insanlara geçen virüslerin yaklaşık 55 çeşidine rastlandı.Eş zamanlı meydana gelen bu dağılım da tehlike altında olan kıta ise Afrika oldu. Son yıllarda yardımlar nedeniyle çok fazla kişinin gittiği Gana mağaraları ve Gana Cumhuriyeti'ndeki bu tehlike seyahat hastalıkları arasında yer alacak.Gana mağaralarında virüs taşıyan yarasalarla fotoğraf çektirmek isteyen insanların bazılarında farklı semptomlar tespit edildi. Bu semptomlar gribal hastalıklara benzer olsa da sıtma ve aşırı titreme dikkatleri çekti.Çinli bilim insanlarının hazırladığı raporda; İnsanların bu virüslere hazır olmadığını mutasyon durumunda yeni bir pandemi yaşanacağının altı çizildi.Son 10 yıl içinde insanların çoğunun maske ile dolaşacağını hatırlatan Çinli bilim insanları, dünya çapında 1400 yarasa çeşidinin olduğunu belirtti. Her birinin ise farklı türde virüse sahip olduğu açıklandı. Bu virüs çeşitlerinin insana bulaştığında en çok akciğerlere zarar verdiği tespit edildi.Akciğerlerdeki solunum sorunlarını artıracak virüsler maske kullanımını da beraberinde getirecek. Kronik hastalıkları ise 2 katına çıkartacak. Virüsler bağışıklık sistemindeki zayıflıkları ortaya çıkartacağından bilim insanları toplumun daha sağlıklı beslenmesini ve maske mesafe kurallarına yeniden geçilmesi gerektiğini tavsiye etti.Virüs; vücut ve baş ağrısı ile başlayıp akabinde öksürük hapşırma gibi durumlarla seyrediyor. Ancak aktif olan virüslerin yanında çıakcak olan diğer virüslerin etkileri endişe vereceğe benziyor.