Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ‘Bayramın birliğimizi pekiştirmesini temenni ediyoruz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bayram namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Millet Camii'nde kıldı. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yılmaz, ''Milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Güzel, huzur içinde, sevdiklerimizle bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Bayram dayanışmanın, kardeşliğin, beraberliğin zirve yaptığı bir zaman. Bunu her bir kişinin en güzel şekilde yaşamasını, geçirmesini temenni ediyorum. Malum büyüklerimiz var bayramda bizleri bekleyen. Onların ellerinden öpüyorum yaşlılarımızın. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onlara neşeli, güzel bir bayram diliyorum. Ülkemiz huzur içinde, güven içinde bir bayramı karşıladı ama maalesef dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntı içerisinde bayramı karşılayanlar var. Hele Gazze'de, Filistin'de zulüm altında her türlü insanlık dışı saldırı altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var. Buradan Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın onların da barışına, huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum'' dedi.Yılmaz, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl büyük bir deprem afeti yaşadığını hatırlatarak, ''Tarihimizin en büyük afeti. Geçen gün Hatay'daydım. Oradaki çalışmaları bir kez daha yerinde de gördüm. Halen çok sayıda vatandaşımız konteynır şehirlerde yaşamını sürdürüyor. Kalıcı konutlar için yoğun bir çalışma var. Peyderpey de başladı yerleşmeler. Buradan depremzede kardeşlerimizin bayramını da bir kez daha tebrik ediyorum. Bir an önce kalıcı bir şekilde hayatlarını normalleştirmelerini temenni ediyorum, onu diliyorum. Diğer yandan bu dönemde yakınlarını kaybetmiş olanlara sabır diliyoruz. Hastalara şifalar diliyoruz. Bu bayramı herkesin huzur içinde, barış içinde geçirmesini bir kez daha temenni ediyoruz. Cenabı Allah'tan bizleri nice bayramlara hep birlikte sevdiklerimizle kavuşturmasını diliyoruz. Bayramın birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, daha pekiştirmesini temenni ediyoruz'' ifadelerini kullandı.