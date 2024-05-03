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Beyaz Gazete
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Pendik'te kan donduran anlar! Genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdı

Pendik'te genç bir kadın bıçaklı bir şahıs tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekleme: 3.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 3.05.2024 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te kan donduran anlar! Genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdıOlay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi.


Pendik'te kan donduran anlar! Genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdı

Bağrışma seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü.

Vatandaşlar araya girmeye çalışsa da bıçaklı şahıs gözyaşları içindeki genç kızı zorla taksiye bindirerek kaçırdı.

Pendik'te kan donduran anlar! Genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdı

Taksiye binmek istemeyen genç kızın 'döveceksin beni biliyorum, yalvarırım bırak' sözleri duyuldu.

Pendik'te kan donduran anlar! Genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdı

Korku dolu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.