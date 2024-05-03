Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre enflasyon nisanda, beklentilerin altında gelerek aylık yüzde 3,18 artarak yıllık yüzde 69,80 oldu.

Türkiye’nin ekonomi yönetimi, programını enflasyonun düşürmesine odaklı planladı.Programda enflasyonun içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında düşüşe geçmesi ve 2026 yılına kadar tek haneye inmesi hedefleniyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.Buna göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.2024’ün enflasyon verileriTÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,70 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu. Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti. Mart ayına ait TÜFE verileri ise aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti.