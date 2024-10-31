Marmara Denizi açıklarında gemi yangını: İki denizci hayatını kaybetti

Marmara Denizi açıklarında korkutan yangın...Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan 'FG SEVIL' isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde saat 12.00 sıralarında Marmara Denizi Sedef Adası açıklarındayken yangın çıktı.Yangına müdahale için Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.Açıklamada, gemi için 'KEGM-4' hızlı tahlisiye botu, 'Kurtarma 7' ve 'Şark' römorkörlerinin ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında makine dairesinde mahsur kalan Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti.Konuyla ilgili savcılık inceleme başlatırken, geminin Kartal Demirleme Sahası'na çekileceği öğrenildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, geminin makine dairesinde bulunan iki kişinin vefat ettiği bilgisinin alındığı bildirildi.