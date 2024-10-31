Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik

Sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe katettiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti." dedi. Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngördüklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileştiğini belirten Bakan Şimşek, sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettiklerini bildirdi.Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı.Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz.Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz.