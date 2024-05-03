MSB duyurdu: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı

Askere gitmek için başvuru yapan ve askerlik yerlerinin belirlenmesini bekleyenlere müjde, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde askere alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi.Açıklamaya göre askerlik yerleri 3 Mayıs Cuma günü erişime açıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:'Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.'e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilecekEr adayları, celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.