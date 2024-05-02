Yusuf Kanlı: Adana’nın sinekle ve haşeratla başı dertte

Adana'da sinek ve haşerat yüzünden yaşanan sorunu gündemde tutmaya devam eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, “Sinekle ve haşeratla mücadelede her türlü bir zafiyet var. Adana’da sinek ve haşeratın artmasının elbette nedenleri var. Ya larva döneminde mücadele edilmemektedir ya da kullanılan ilaç değil, ilaca benzer bir şeydir. Bunun başka bir izahı olamaz” dedi.

Sineklerle ve haşeratlara karşı mücadelenin zamanında başlatılmadığını ve etkin bir mücadelenin yapılmadığını ifade eden Kanlı, 'Zeydan Karalar tekrar seçildi, sinekler bayram ediyor. Adana'mız, sinekle ve haşeratla başı dertte olan bir ilimiz.Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca ve yoğun bir şekilde mücadele ettiğini belirtiyor ama çocuk, genç, yaşlı demeden toplumun tümünü rahatsız eden bu problem vatandaşlarımızın gündeminden bir türlü düşmüyor. Sinekle ve haşeratla mücadelede her türlü büyük bir zafiyet var' diye konuştu.