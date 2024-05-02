Erzurum'dan acı haber geldi: 1 astsubay şehit oldu

Erzurum'da geçtiğimiz yıl bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar'ın şehit olduğu belirtildi.

Erzurum'dan acı haber geldi.İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli J. Asb. Kd. Başcavuş Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralandı.Hastaneye kaldırılan astsubay tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.