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Beyaz Gazete
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Erzurum'dan acı haber geldi: 1 astsubay şehit oldu

Erzurum'da geçtiğimiz yıl bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar'ın şehit olduğu belirtildi.

Ekleme: 2.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 2.05.2024 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'dan acı haber geldi: 1 astsubay şehit olduErzurum'dan acı haber geldi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli J. Asb. Kd. Başcavuş Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralandı.

Erzurum'dan acı haber geldi: 1 astsubay şehit oldu

Kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan astsubay tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.