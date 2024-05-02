Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hadiseler karşısında sessiz kalamayız bu davanın takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” katılımcılarına hitap etti.Sadece bizim değil, Avrupalı Türklerin yanı sıra kimliğini koruma mücadelesi verenlerin Uluslararası Demokratlar Birliği'nden büyük beklentileri var.Samimi gönüllerin toprağa diktiği fidan, bugün dalları 25 ülkeye uzanan koca bir çınara dönüştü.Avrupa Türk toplumu olarak saflarımızı sıklaştırmalıyız. Avrupa Türk toplumu olarak safları sıklaştırmalıyız. Biz nerede yaşarsak yaşayalım güçlü bir millet olmak zorundayız.Alman makamlarıyla olan görüşmelerimizde sizden gelen taleplere göre yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdık. Almanya'nın uzun yıllar direndikten sonra çifte vatandaşlığı kolaylaştıran düzenlemeleri kabul etmesini şu anda olumlu karşılıyoruz.'Batı demokrasileri adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır'Bugün Türk ve Müslüman nefretinden beslenen Neonazi terörü, insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi, Batı demokrasileri adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır.'Bu hadiseler karşısında sessiz kalamayız'Bugün yaklaşık 7 milyon insanımız Avrupa'da yaşıyor. Neredeyse yarısı Almanya'da ikamet ediyor. Vatandaşlarımız uzun yıllar haklarını kullanmada sıkıntı çekti. Alman makamları ile olan görüşmelerimizde bu konuda yaşanan sıkıntıları pek çok kez gündeme taşıdık. Almanya'nın çifte vatandaşlığı kolaylaştıran düzenlemesini olumlu karşılıyoruz. Bu imkandan yararlanmanız sizlere kuşkusuz fayda sağlayacaktır. Almanya Cumhurbaşkanı'na da ifade ettim, Solingen faciasından 31 yıl sonra 4 kardeşimize düzenlenen ırkçı saldırıyı gündeme getirdim. Tamamen aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledim. Bu hadiseler karşısında sessiz kalamayız. Soydaşlarımızın haklarını korumak devletimizin asli görevlerinden biri. Konsolosluklarımızın kapısı sizlere açıktır. Bu davanın takipçisi olacağız. Nefret suçları ile mücadele noktasında Avrupa'da bir ayrım söz konusu. Mağdurun kimliği daha çok belirleyici oluyor. Antisemitizme gösterilen hassasiyet Irkçı saldırılardan esirgenmekte. 'Dönerci cinayeti' denilerek önemsiz hale getirilmeye çalışılıyor. Müslümanlara ve göçmenlere yönelik saldırıların çoğunun soruşturma aşamasında örtbas ediliyor. Eylemler fikir özgürlüğü denilerek görmezden geliniyor. Bugün Türk ve Müslüman nefretinden beslenen Neonazi terörü insanımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Batı demokrasileri adına tam bir utançtır, skandaldır. İçeride köşeye sıkışan hangi siyasetçi varsa aklına önce Türkiye'ye saldırmak geliyor, bize saldırarak temize çıkmaya çalışıyor. Bunu da özgürlük kavramlarının arkasına saklanarak yapıyorlar. Saldırıların artması tesadüf değildir. Bu kampanyaların tek hedefi Türkiye'yi susturmaktır.7 aydır devam eden Gazze krizinde de cesur bir duruş sergilemiştir Türkiye. Yaklaşık 50 bin tonla Gazze'ye en fazla yardım yana ülkeyiz.