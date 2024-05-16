Şırnak'ta eş zamanlı terör operasyonu: 40 gözaltı
Şırnak'ta, kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen terör operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü propagandası ile yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sabah saatlerinde, kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
40 GÖZALTI
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü öğrenildi.
40 GÖZALTI
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü öğrenildi.