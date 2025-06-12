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İzmir'de tüyler ürperten olay! Yeni doğan bebeğini çatı katında...

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan akıl almaz olayda, kendi imkanlarıyla dünyaya getirdiği bebeğini çatı katında ölüme terk eden F.İ. (20) isimli anne tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekleme: 12.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:01 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de tüyler ürperten olay! Yeni doğan bebeğini çatı katında...
6 Haziran günü Bornova'da meydana gelen olayda, iddialara göre nikahsız birlikteliğinden hamile kalan F.İ., bebeğini evinin banyosunda tek başına dünyaya getirdi.

Ailesinden sır gibi sakladığı bebeğini, beze sararak çatı katına bırakan genç kadın, minik yavrusunun ölümüne neden oldu. Çatıdan gelen sesler üzerine durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İzmir'de tüyler ürperten olay! Yeni doğan bebeğini çatı katında...

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği buldu. Hemen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de tüyler ürperten olay! Yeni doğan bebeğini çatı katında...

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, ANNE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, anne F.İ. ile birlikte Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve S.İ. (16) gözaltına alındı.

İzmir'de tüyler ürperten olay! Yeni doğan bebeğini çatı katında...

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne F.İ. 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.