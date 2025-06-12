Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor! Endonezya ile tarihi anlaşma

Türkiye, savunma sanayiinde dünya çapında ses getiren bir başarıya imza attı.Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağı KAAN, teknolojik üstünlüğü ve stratejik kabiliyetleriyle uluslararası arenada adından söz ettiriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) liderliğinde üretilen KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edileceğini duyurdu.Endonezya ile yapılan 10 milyar dolarlık anlaşma, 48 adet KAAN savaş uçağının ihracatını kapsıyor.Bu tarihi sözleşme, Türkiye'nin savunma tarihindeki en büyük tek kalem ihracatı olarak kayıtlara geçti.Türkiye'nin savunma sanayiindeki vizyonunu ve mühendislik gücünü bir kez daha kanıtlayan bu başarı, dünya basını tarafından da yakından takip edildi.Dünyanın dört bir yanından birçok gazete ve haber kanalı, Türkiye'nin bu başarısını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı.Fransız haber sitesi BFM TV, Türkiye'nin Endonezya ile imzaladığı 48 adet KAAN savaş uçağı ihracat anlaşmasını “Türkiye için Jackpot (Büyük İkramiye)” ifadesiyle manşetlerine taşıdı.Haberde, KAAN'ın Şubat 2024'te gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından uluslararası alanda dikkat çektiği vurgulandı.Haberde ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın, önümüzdeki yıllarda ABD menşeili F-4 Phantom'ların ve 2030'a kadar da F-16'ların yerini almasının planlandığı belirtildi.Haberde ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiinin Bayraktar insansız hava araçları başta olmak üzere ülke ihracat gelirlerine büyük katkı sağladığına dikkat çekildi. 2024 yılı savunma sanayii ihracatının 7,1 milyar dolara ulaştığı, bu rakamın 2023'e göre 1,6 milyar dolarlık artış anlamına geldiği vurgulandı.Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Skai, Türkiye'nin Endonezya ile imzaladığı 48 adetlik KAAN savaş uçağı ihracatını “Rekor Askeri Anlaşma” başlığıyla duyurdu.Haberde, “Ankara, savunma sanayiini geliştirme ve askeri teçhizat ihracatını artırma çabalarını sürdürüyor.” ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yalnızca KAAN uçaklarıyla değil, aynı zamanda İHA ve zırhlı araç alanlarında da Türkiye'nin liderliğini hedeflediği vurgulanan haberde şu ifadeler yer aldı:'Erdoğan, Kaan uçaklarının yanı sıra, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) ve zırhlı araçlar alanında da liderlik etmesini istiyor.'Yunanistan merkezli Penta Postagma da anlaşmayı gündemine taşıyan yayın organları arasında yer aldı.“Erdoğan Endonezya'da altın damarı buldu” başlığıyla yayınlanan haberde, 10 milyar dolarlık KAAN ihracatının Türkiye açısından stratejik bir kazanım olduğu belirtildi. Haberde, anlaşmanın yalnızca Türkiye'nin küresel savunma ihracatındaki yerini güçlendirmekle kalmadığı, aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesinde jeopolitik dengeleri etkileyebilecek yeni bir dönemi başlattığı yorumu yapıldı.Anlaşmayı manşetine taşıyan bir diğer gazete de Endonezya merkezli Bharak Shakti oldu. Gazete, Endonezya'nın Hindistan yapımı Tejas savaş uçakları yerine Türkiye ile 10 milyar dolarlık bir KAAN anlaşmasına yönelmesini 'stratejik bir tercih değişikliği' olarak değerlendirdi.Haberde, Tejas programına 2022'de ilgi gösteren ülkeler arasında Endonezya'nın da yer aldığı hatırlatılarak, Türkiye'nin imzaladığı büyük ölçekli bu anlaşmanın, Hindistan açısından önemli bir kayıp olduğuna dikkat çekildi.“Türkiye'nin hayalet savaşçısı” başlığıyla yayınlanan analizde, KAAN'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği uçuş testlerinden ve sahip olduğu gelişmiş teknolojik özelliklerden söz edildi. Türkiye'nin uluslararası savunma fuarlarında bu uçakla dikkat çektiği belirtilirken, KAAN'ın Ankara'nın küresel savunma oyuncusu olma hedefinde kritik bir rol üstlendiği vurgulandı.Avrupa'nın savunma sanayii haberleri üreten büyük haber sitesi Defence Industry Europe da, Türkiye'nin bu büyük başarısına kayıtsız kalamadı.Defence Industry Europe (DIE) haberi, “Türkiye, 48 KAAN savaş uçağının ihracatı için Endonezya ile rekor kıran bir anlaşma imzaladı” başlığı ile manşetine taşıdı.Haberde, anlaşmanın uluslararası alanda Türkiye adına büyük bir başarıya işaret ettiği vurgulandı.Teslimatların 10 yıl içinde tamamlanacağı kaydedilen haberde, teknoloji transferiyle Endonezya'nın da üretim sürecine aktif şekilde dahil olacağına dikkat çekildi.Bloomberg'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmayı duyurduktan sonra, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ofisi, beşinci nesil jet tedarikine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığını doğruladı.Haberde, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın geleneksel Batılı müttefiklerinin dışında yeni askeri ortaklıklarını çeşitlendirdiği vurgulandı. Subianto'nun silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak Türkiye ile iş birliğini derinleştirdiği ifade edildi.Bloomberg, Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü verilerine dayanarak, Türkiye'nin savunma harcamalarını geçen yıl yüzde 12 artırarak 25 milyar dolara çıkardığını belirtti. Bu artışın, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların tetiklediği küresel savunma harcamalarındaki yükselişle paralellik gösterdiği kaydedildi. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KAAN projesi başta olmak üzere Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) ve zırhlı araçlarda da liderliği hedeflediği aktarıldı.İngiltere merkezli Middle East Eye, Türkiye'nin savunma alanındaki en büyük ihracat anlaşmasını “çığır açıcı” olarak nitelendirdi.Haberde, anlaşmanın Türk savunma firmalarının da katıldığı Cakarta'daki Indo Defence 2025 fuarında imzalandığı ve KAAN savaş uçağının bazı parçalarının Endonezya'da üretilebileceği ifade edildi.Haberde; Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve birkaç ülkenin daha KAAN uçağını satın almayı düşündüğünü ve Endonezya siparişinin ardından bu ülkelerdeki tedarik süreçlerinin hızlanabileceğini belirtildi.Hindistan merkezli The Economic Times, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşmaya yer verdiği haberinde, Türk savunma sanayiinin hızla güçlendiğini vurguladı.Haberde, Türkiye'nin 2024 yılında savunma ihracatından 7,1 milyar dolar gelir elde ettiği, bu rakamın 2023'te yalnızca 1,6 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi.Gazete, “Ünlü Bayraktar İHA'ları da dahil olmak üzere Türkiye'nin savunma sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor” ifadeleriyle Türkiye'nin, küresel savunma alanında etkisini artıran bir aktör haline geldiğini yazdı.