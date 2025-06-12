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Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı
Ekleme: 12.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı
Soruşturmada, Getir firmasında çalışan Yazılım Mühendisi Ferhat Y.'nin 2 yıl önce sadece 20 günde toplamda 2 bin 890 kişinin isim, soy isim, adres, telefon, seyahat ve sipariş bilgileri gibi bilgileri ele geçirip sosyal medya ve karanlık ağ platformlarında paylaştığı tespit edildi.

Farklı hesaplar üzerinden Getir ve BiTaksi'nin kurucusu Nazım Salur'a şantaj amaçlı mesajlar attığı belirlenen Ferhat Y. hakkında, 'bilişim sistemine girme', 'kişisel verileri hukuk aykırı elde etme' ve 'şantaj' suçlarından cezalandırılması talebiyle 5 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı

SUNUCULARA ERİŞTİ, E-POSTA İLE TEHDİT ETTİ

Yapılan teknik incelemelerde, şüpheli Ferhat Y.'nin (32); çalıştığı Getir firmasına ait ferhat.y***@getir.com** uzantılı kurumsal e-posta adresinden 23 Şubat - 11 Mart 2023 tarihleri arasında yoğun veri sorgulamaları yaptığı belirlendi.

Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı

Her sorguda 2 binden fazla satır veri çekilerek yaklaşık 2 bin 890 ayrı veri talebi oluşturulduğu, elde edilen bilgiler arasında kullanıcıların isim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sipariş ve seyahat bilgileri gibi hassas kişisel bilgilerin bulunduğu ve bunların sosyal medya ve karanlık ağ platformlarında paylaşıldığı ortaya çıktı.

'NAZIM BEY' TAKMA ADIYLA ŞANTAJ MESAJLARI GÖNDERİLDİ

İddianameye göre Ferhat Y., Getir ve BiTaksi'nin kurucusu Nazım Salur'a takma isimlerle gönderdiği e-postada, elde ettiği milyonlarca satırlık veriyi basına veya üçüncü kişilere satılabileceğini ima etti.

Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı

Ferhat Y., gönderilen mesajlarda şirketin bu durum karşısında ödeme yapması gerektiğine dair örtülü tehditlerde de bulundu.

Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı

DİJİTAL İZLERİ ELE VERDİ

Ferhat Y., savunmasında söz konusu e-posta adresinin kendisine ait olduğunu kabul etti ancak işlemleri kendisinin yapmadığını ve şifresini kimseyle paylaşmadığını belirtti.

Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı

Ancak bilirkişi raporları, sunucu erişim kayıtları ve cihazlarında bulunan dijital materyaller, işlemlerin doğrudan onun kullanıcı hesabı üzerinden gerçekleştiğini ortaya koydu.

Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli Ferhat Y. hakkında TCK 244 (bilişim sistemine girme), TCK 136 (kişisel verileri hukuka aykırı elde etme) ve TCK 107 (şantaj) maddeleri uyarınca 5 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı

İÇ KAYNAKTAN GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK SIZINTILARDAN BİRİ

Getir ve BiTaksi gibi Türkiye'nin en yaygın dijital platformlarında yaşanan bu olay, içeriden gelen tehditlerin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve şirketlerin siber güvenlik protokollerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gözler önüne serdi.