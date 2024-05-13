Heyecan dorukta! Bir isim daha veda etti

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı.Bilindiği üzere ilk eleme adayı Sercan Yıldırım, ikinci eleme adayı Yunus Emre Özden, üçüncü eleme adayı Avatar Atakan, dördüncü eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Performans eşleşmesine göre ilk önce Yunus Emre ve Sercan mücadele verdi.Bu etabın sonunda 5-4'lük skorla Yunus Emre kazanarak eleme potasından çıkmayı garantiledi.İkinci karşılaşmada ise bu kez Atakan ve Aleyna parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Atakan 5-0'lık skorla Aleyna'yı yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Atakan oldu.Bu sonuçla eleme düellosunun finaline Sercan ve Aleyna kaldı.Üçüncü etapta bu kez Aleyna ve Sercan karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk defa bir erkek ve kadın yarışmacının mücadele ettiği düelloda nefesler tutuldu.Atışlarda Aleyna aldığı son sayı ile Sercan'ı 5-1 mağlup etti.Bu sonuçla Survivor'dan elenen yarışmacı Sercan oldu.Yarışmaya veda eden Yıldırım, 'Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Üzgün müyüm üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gururum da var. O yüzden başım eğik değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim. Kimi kırdıysam kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmazsa buranın anlamı da olmazdı. O yüzden herkese kusura bakma diyorum. Söyleyecek pek bir şey yok. Beni bekleyen bir ailem var, dostlarım var, arkadaşlarım var, sporcularım var. Aklım biraz da orada, kulübümde öğrencilerimde. Onları da çok özledim. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hakkınızı helal edin. ' dedi.