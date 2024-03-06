Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve doğu yönlerden, öğleden itibaren batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgârın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalısı yönünde uyarıda bulunuldu.Adana, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli, Batman ve Osmaniye.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu ve bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluSİNOP °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurluTOKAT °C, 12°CÇok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurluTRABZON °C, 14°CÇok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıKARS °C, 5°CÇok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlıMALATYA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 8°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlıÇok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile öğleden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CÇok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CÇok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CÇok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlı