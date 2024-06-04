CHP'li kıyım makinesi! İşçiler Egemenlik Binası'na dayandı:

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay seçime kısa bir süre kala belediye ve bağlı iştiraklerine 2 bin işçi alımı gerçekleştiğini açıkladı. Toplu işten çıkarma iddiaları ile ilgili konuşan Tugay; 'Büyükşehir Belediyesinde toplu işten çıkarma söz konusu değil' dedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra İzenerji'den 21, İzdoğa Şirketinden ise 50 kişi kapı önüne kondu. İşten çıkarılan işçiler Tugay'ın makamının yer aldığı Egemenlik evi önünde oturma eylemi başlattı.İŞTEN ÇIKARILANLARIN SAYISI 195'İ BULDUİşçilerin eylemi devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı durmadı. Bu güne kadar işten çıkarılanların sayısı 195'i bulduğu öğrenildi İşçi kıyımının devam etmesi büyükşehir belediyesine bağlı şirketlerde örgütlü Genel İş ve Belediye İş Sendikalarını harekete geçirdi. Dün Konak Meydanında toplanan her iki sendikaya üye işçiler işten çıkarmaları protesto edip Egemenlik Evine yürüdüATALAY: 'ARKADAŞLARIMIZI İŞLERİNE İADE EDİN'Burada açıklama yapan Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay sonuna kadar işten çıkarılan işçilerin yanlarında olduklarını söyledi. İşten çıkarılanların belediye yönetimi tarafından ileri sürülen 3 kriterin dışında kaldığını belirten Atalay: 'Yaptığımız görüşmede Cemil Bey işten çıkarmalara gerekçe olarak üç kriter öne sürdü. Birisi güvenlik soruşturması. İkincisi 24'üncü maddeyle ilgili çocuğu işbaşı yapan, emekli olmayan arkadaşlarla ilgili, üçüncüsü ise evraklarını tamamlamayan 18 tane arkadaşımız için… Ancak buradaki arkadaşlarımızın hepsi bu kriterlerin dışında kalan arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızın onurlarıyla, hayalleriyle, gelecekleriyle oynandı. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar sesleniyorum; Bu arkadaşlarımızı işlerini geri iade edelim. Sonuna kadar bu arkadaşlarımızın yanlarında olacak onların mücadelelerine destek vereceğiz.' İfadelerini kullandı.GÜL: 'EMEKÇİLERİN ÜZERİNDEN SİYASİ HESAPLAŞMA OLMAZ'DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ise büyükşehir yönetimini işten çıkarmaları konuşmak için müzakere masasına davet ettiklerini söyledi. Çalışan emekçilerin aldıkları ücretlerin yoksulluk sınırının altında kaldığı bir ortamda binlerce kent emekçisinin çalıştığı bazı belediyelerde işten çıkarıldığını belirten Gül: 'Bu belediyelerden bir tanesi de 2 No'lu şube olarak örgütlü olduğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzdoğa ve İzenerji şirketlerinde çalışmaya başlayan işçi arkadaşlarımız seçimden bugüne kadar geçen süreçte belirli aralıklarla işten çıkarıldılar. Son olarak geçtiğimiz hafta işten çıkarılan arkadaşlarımızla birlikte bu sayı 195'e ulaşmıştır. Bu tutum binlerce belediye emekçisinde huzursuzluk yaratmaktadır. Siyasi partilerin ve aday adaylarının seçim sürecindeki hesaplaşmaları emekçiler üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. Ancak çok net bir şekilde ifade ediyoruz ki işçi arkadaşlarımızın alın teri, emeği hiçbir siyasi hesaba kurban edilemez.' Diye konuştu.ÖNÜMÜZ BAYRAMSeçim öncesinde ve sonrasında yaşananlarda belediyede çalışan emekçilerin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını belirten Gül: 'Bu hesapların faturasını sözde tasarruf adı altında emekçiye kesmeye çalışanlara buradan bir kez daha sesleniyorum; İşçinin ekmeğinden tasarruf olmaz. Kamu kaynaklarının belirli ve tasarruflu kullanılması emekçilerin insanca yaşayabildikleri koşullarda çalışması ile pekala mümkündür. Ekonomik kriz ve plansız kamu yönetimi yüzünden işçilerin hayatı ile canınızın istediği gibi oynamayın. Büyükşehir belediye Başkanı Cemil Tugay'a, İzmir Milletvekillerine, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na sesleniyoruz. Bu haksız, hukuksuz işçi kıyımını derhal durdurup çıkardığınız arkadaşlarımıza bir an önce işbaşı yaptırın. Şehrimizin çözülmeye muhtaç birçok sorunu varken gelin bu emekçilerin mağduriyetini giderin ve bu sorunu kentin gündeminden çıkarın. Önümüzde Kurban Bayramı var. İnsanların ihtiyaçları var. Çocuklarına karşı sorumlulukları söz konusu. Elinizi vicdanınıza koyun ve bu mağduriyete bir son verin.' Dedi. Gül belediye yönetimini işten çıkarılan işçilerin durumunu konuşmak için müzakere masasına davet etti.