Açık açık söyledi! 11 Haziran engellenmezse Türkiye 12 Haziran'da...

PKK terör örgütünün uzantısı PYD/YPG'nin 11 Haziran'da Suriye'nin bazı bölgelerinde yapmaya kalkıştığı sözde yerel seçimin tartışmaları devam ediyor. ABD destekli terör örgütü kendisine Fırat Nehri'nin doğusunda meşruiyet kazandırma çabasını hızlandırırken Türkiye'den yapılmaya çalışılan hamleye sert tepki geldi.Konuyu bugünkü köşe yazısında ele alan gazeteci Abdülkadir Selvi, 'ABD'nin PKK'ya devlet kurdurma planına izin verilecek mi' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Ortadoğu'nun bir sorunlar yumağı olduğunu ve Türkiye'nin bu sorunların tam ortasında olduğunu söyleyen Selvi, engellenmemesi durumunda haftaya bugün Suriye'de terör örgütü PKK'nın 133 yerde sözde yerel seçim yapacağını söyledi.Sözde seçim yapılacak alanın Münbiç'ten başlayarak Türkiye sınırına kadar uzanan geniş bölgeyi kapsadığını söyleyen Selvi, bu girişimin mimarının ise PKK'nın hamisi olan ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Brett McGurk olduğunu belirtti. Selvi, McGurk'un ABD'nin Irak'tan çekilme kararına itiraz ettiği için Trump tarafından görevinden azledildiğini ancak Biden gelince ilk atanan ismin yine o olduğunun altını çizdi.McGurk, Suriye'de PKK devleti kurdurmayı kendisine “kızıl elma” edinmiş durumda olduğunu belirten Selvi 'İlk iş Mazlum Kobani ile Bafel Talabani arasında ittifak kurdu. Şimdi de PKK devleti için ilk adımını atıyor. 11 Haziran'daki sözde seçimin mimarı da o.' ifadelerini kullandı.Selvi, ABD'nin tüm desteğine rağmen Türkiye'nin 11 Haziran'da yapılması planlanan sözde seçimi yaptırmamakta kararlı olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini hatırlattı;“Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyiz. Suriye'de ve Irak'ta terör koridoruna izin vermeyiz”Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Haziran'da PKK'ya sözde seçim yaptıracak olan iradenin bir adım sonrasını da planladığını bildiğini söyleyen Selvi, 'Eğer 11 Haziran engellenmezse 12 Haziran'da ikinci adım atılacak.' dedi.Abdülkadir Selvi yazısının son bölümünde ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in “Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına oldubittiye izin vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum” sözlerine yer vererek geçmişte söylenen şu sözü tekrarladı;Ortadoğu'da eğer silahlı gücünüz varsa sözünüzün bir karşılığı oluyor. “Bir uçak gemisi diplomasideki yüz 10 masadan daha etkilidir” sözü boşuna söylenmemiş.