Zirve şaşırtmadı: Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları

Mayıs 2024 itibarıyla en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu. Chrome yine açık ara en çok kullanılan tarayıcı olmayı başardı.

2013'te Microsoft Internet Explorer ve Firefox'u sollayarak en popüler web tarayıcısı ünvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer alabiliyor.StatCounter tarafından yayınlanan mayıs ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 65,12'lik pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.Safari, yüzde 18,17 ile masaüstü ve mobil tarayıcılarda ikinci sırada karşımıza çıkıyor.Safari'yi yüzde 5,21 pazar payıyla Microsoft Edge takip ediyor. Firefox yüzde 2,82 ile dördüncü, Samsung İnternet ise 2,66 ile beşinci sırada yer alıyor.İşte masaüstü ve mobilde en çok kullanılan tarayıcılar:Safari - %18,17Edge - %5,21Firefox - %2,82Samsung Internet - %2,66Opera - %2,54Google Chrome - %75,69Safari - %12,67Samsung Internet - %3.67Opera - %2,51Yandex - %2,18Edge - %2,15