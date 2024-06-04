Kayseri'de eğitim uçağı düştü! MSB'den açıklama: Arama - kurtarma çalışmaları başladı!

Gelen son dakika haberine göre; Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Mürettabattan haber alınamadığı öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı, "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır." açıklamasında bulundu.MSB, arama-kurtarma çalışmalarına başlanıldığını ifade etti.