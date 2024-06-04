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Beyaz Gazete
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Kayseri'de eğitim uçağı düştü! MSB'den açıklama: Arama - kurtarma çalışmaları başladı!

Son dakika haberi... Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Mürettabattan haber alınamadığı bildirildi. MSB yaptığı açıklamada, arama - kurtarma çalışmalarına başlanıldığını açıkladı. 2 pilotun şehit olduğu öğrenildi.

Ekleme: 4.06.2024 - 10:23 Güncelleme: 4.06.2024 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de eğitim uçağı düştü! MSB'den açıklama: Arama - kurtarma çalışmaları başladı!Gelen son dakika haberine göre; Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Mürettabattan haber alınamadığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır." açıklamasında bulundu.

MSB, arama-kurtarma çalışmalarına başlanıldığını ifade etti.
Kayseri'de eğitim uçağı düştü! MSB'den açıklama: Arama - kurtarma çalışmaları başladı!