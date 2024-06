Öğretmen atamalarında yeni dönem! Şartlar değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Meslek Kanunu Taslağı kapsamında önemli bir adım atarak, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını açıkladı.Milli Eğitim Akademisi'nin öğretmen atama süreçlerinde devreye sokacağı yeni sistem hakkında ilk bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı.Bu yeni sistem, öğretmen adaylarının atanma sürecini daha verimli ve etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor.Öğretmen atamaları, artık bu güncellenmiş sistem üzerinden gerçekleştirilecek, böylece adayların ihtiyaç duyulan alanlara daha sistematik bir şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.Milli Eğitim Akademisi'ne öğretmen adaylarının kabulünde KPSS puanları kritik bir rol oynayacak.Öğretmen adayları, KPSS'den aldıkları yüksek puanlarla Milli Eğitim Akademisi'ne girmeye hak kazanacaklar.Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde, 20 il merkezinde Milli Eğitim Akademileri kurulacak.Her bir akademi için kontenjanlar, bakanlık tarafından belirlenecek ve öğrenci alımları, branş bazında belirlenen bu kontenjanlara göre gerçekleştirilecek.Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adaylarının eğitim süreleri de netleşti.Buna göre, tüm öğretmen adayları minimum bir yıl akademide eğitim alacaklar.Eğitim Fakültesi mezunları üç, diğer fakülte mezunları ise dört dönem sürecek eğitim programlarına katılacaklar, her bir dönem on hafta sürecek.Milli Eğitim Akademisinde değerlendirme belirli bir sistem ile yapılacak. Öğretmen adayları teorik derslerden sınava alınacaklar.Okullarda ise uygulamalı derslerden danışman öğretmenler not verecekler ve bu notlar geçerli sayılacak. İki notun ortalaması alınarak geçme notu belirlenecek.Milli Eğitim Akademisini başarı ile tamamlayan öğretmen adaylarının atamaları Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılacak.Başarısız olan adaylar ise atanamayacaklar. Akademide eğitim görecek olan öğretmen adaylarına her ay 23 Bin TL ödeme yapılacak.Başarısız olan adaylar ise sonraki yıl yeniden KPSS puanlarına göre akademiye kabul edilebilecekler.Ataması yapılan öğretmenler ise sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayacaklar. 3 yıl çalışan bu sözleşmeli öğretmenler sonrasında kadroya geçecekler.