PKK terör örgütünün siyasal organı DEM Parti'den Meclis'te provokasyon!

Geçmişte birçok provokasyona imza atan PKK terör örgütünün siyasi organı DEM Parti, yeni bir provokasyona daha imza atarak Meclis'te karışıklığa sebep oldu. Daha önce İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmayı reddeden PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan DEM Parti kayyum atamasına itiraz ederek Meclis'te karışıklık çıkarmayı hedeflemişti.TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi.Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi. Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.Kürsünün önünde pankart açan DEM Partililer yorulunca da yere oturdular. CHP'lilerin de yanlarına giderek sohbet edip destek verdiği görüldü."İÇTÜZÜĞE AYKIRI ŞEKİLDE KÜRSÜ İŞGALİ DOĞRU DEĞİL"Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinden Genel Kurulun düzenini bozmamalarını, yerlerine oturmalarını istedi. DEM Parti milletvekillerin kürsüden ayrılmaması üzerine Karaca, birleşime iki kez ara verdi. Arada grup başkanvekilleri ve idare amirleriyle görüşen Karaca, ikinci aranın ardından birleşimi açarken DEM Parti milletvekillerini, "İçtüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz." sözleriyle uyardı. Kürsü eyleminin son bulmaması üzerine Karaca, birleşime üçüncü kez ara verdi.AK PARTİ'DEN KAHROLSUN PKK SLOGANIGenel Kurula defalarca ara verilmesine karşın eylem devam etti. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulu kapatınca gerilim biranda tırmandı. DEM Partililerin sloganlarına karşılık AK Partililer de "Kahrolsun PKK" "Meclis'te PKK istemiyoruz" diye slogan attı.