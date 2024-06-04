Kurban Bayram Tatili 9 gün oldu mu? Başkan Erdoğan kararı açıkladı

'Bayram tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?' soruları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili kararını açıkladı. 20 ve 21 Haziran'ın da idari izin sayılması ile birlikte Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Emeklilere Bayram ikramiyesi ödemeleri için de tarih veren Başkan Erdoğan gündeme ilişin önemli mesajlar verdi. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...

Kritik Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDUBaşkan Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Hükümet olarak yegane referanslarımız hizmetlerimizdir. Milletimiz de yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı görmektedir. Allah ömür verdikçe bugün halk için Türkiye için ne yaptık sorusunu sormaktan geri durmayacağız.LGBT dayatması faşizmi dahi arattığı bir zorbalığa dönüştü. Çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Aile meselesinin önemine her vesilede dikkat çekiyoruz. Aile kurumunu güçlendirecek pek çok çalışma yaptık. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİKurban Bayramı ikramiyelerini 10-14 Haziran tarihleri arasına emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.'KENTSEL DÖNÜŞÜM HAYATİ MESELE'İstanbul'da 600 bin konutun acilen dönüşmesi gerekiyor. Küçükçekmece'deki çöken bina kentsel dönüşüm gerçeğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır