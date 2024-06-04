Youtube'da zirve onun! 300 milyona yaklaşıyor: Müzik şirketini geride bıraktı

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube'da rekabet artıyor. Yıllardır en çok abone unvanı ile dikkat çeken PewDiePie, liderlik koltuğunu MrBeast'e bırakmıştı.YouTube dünyasının son yıllardaki en hızlı yükselen isimlerinden MrBeast, Bollywood müzik şirketi T-Series'i geride bırakarak YouTube'da en çok aboneye sahip kanal olmayı başardı.Günde ortalama 250 bin yeni abone kazanan kanal, 271 milyon aboneye ulaşarak YouTube'un zirvesine yerleşti.Özellikle yüksek bütçeli içerikleriyle tanınan ve Squid Game'i gerçek hayata uyarlayan içerik üreticisi MrBeast, abone sayısını hızla artırarak ikinci ile arasındaki farklı hızla açmaya başladı.En çok aboneye sahip YouTuber ünvanını taşıyan 'MrBeast ' kanalının sahibi Jimmy Donaldson, videolarında milyonlarca dolar dağıtmasıyla biliniyor.