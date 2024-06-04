Kılıçdaroğlu Hulusi Akar’a tazminat ödeyecek

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 Ocak 2023'te partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasında, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'a ağır hakaret ve ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.Hulusi Akar'ın avukatı, dava konusu beyanlarla müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini kaydederek, manevi zararın giderilmesini talep etti. Kılıçdaroğlu'nın avukatı da söz konusu beyanların ifade özgürlüğü kapsamında bulunduğunu belirtti.Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi Kılıçdaroğlu'nun Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine, Türk Borçlar Kanunu'nun 58/2. maddesi gereğince Kılıçdaroğlu'nun 'kınanmasına' ve hüküm özetinin tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanmasına karar verdi.